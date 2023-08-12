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На Крымском мосту открыли движение автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Ограничения ввели днем 12 августа. Позднее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о новой атаке Крымского моста двумя украинскими ракетами. Угрозу устранили системы ПВО. На Крымском мосту были приняты меры по искусственному задымлению. Сама конструкция не пострадала.

По данным информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру, в полдень со стороны Керчи проезда по мосту ожидали 49 транспортных средств.

Анастасия Донскова

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