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Лучший бомбардир в истории сборной Англии Кейн перешел в «Баварию»

Нападающий Гарри Кейн подписал контракт с германской «Баварией», сообщила пресс-служба клуба. Контракт с игроком рассчитан на четыре года, его сумма не приводится. Футболист будет выступать под номером 9.

Гарри Кейн

Гарри Кейн

Фото: Matthias Balk / picture alliance / Getty Images

Гарри Кейн

Фото: Matthias Balk / picture alliance / Getty Images

30-летний Кейн играл за «Тоттенхэм» с 2011 года. В составе команды он один раз прошел в финал Лиги чемпионов, дважды — в финал Кубка Английской лиги. Он провел за ФК 435 матчей, в которых забил 280 голов, что сделало его рекордсменом по количеству голов в истории «Тоттенхэма».

Трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии. В прошлом сезоне забил 32 мяча. В общей сложности Кейн сыграл за сборную Англии 84 матча и забил 58 мячей, также он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

О его переходе в другой клуб — в материале «Ъ» «"Бавария" взяла в прицел английского снайпера».

Лаура Кеффер

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