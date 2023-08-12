Эксперты объяснили появление саранчи в Краснодаре поисками пищи

Нашествие саранчи в нескольких районах Краснодара может быть связано с поиском пищи насекомыми. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал доцент кафедры зоологии биофакультета КубГУ Владимир Гладун.
Фото: Андрей Ульченко, «Ъ-Кубань»
«Под понятием саранча объединяют как минимум 10 разных видов из семейства саранчовые, которые способны образовывать стаи. Для всех животных характерны периодические всплески численности. Такие вспышки могут происходить с интервалом плюс-минус 10 лет. Они мигрировали сюда в поисках пищи. Такие волны жизни у разных видов насекомых наблюдались в Краснодаре»,— пояснил эксперт.
Господин Гладун предположил, что обнаруженное корреспондентом «Ъ-Кубань» насекомое походит на азиатскую саранчу.
Ранее в соцсетях жители города сообщили о появлении саранчи в ГМР, Славянском, Фестивальном, Музыкальном микрорайонах и в районе Западного обхода. Насекомых обнаружили на верхних этажах многоквартирных домов.
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