В Геленджике задержали туристов, устроивших драку с охраной кафе

В Геленджике задержали двух приезжих, устроивших драку с охранниками в одном из заведений общественного питания города. Об этом сообщила пресс-служба ОМВД Геленджика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ОМВД по Геленджику Фото: пресс-служба ОМВД по Геленджику

По данным ведомства, молодые люди в возрасте 19 и 20 лет приехали на курорт из Пермской и Свердловской областей. Вечером 11 августа, находясь в одном из кафе в центре города, туристы устроили потасовку, в ходе которой распылили в сторону охранника перцовый баллончик.

В отношении задержанных были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Молодым людям грозит административный арест на 15 суток.

Анастасия Донскова

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