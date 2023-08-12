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На Керченской переправе отменили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение в районе Керченской паромной переправы отменено. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Фото: пресс-служба Росморречфлота

Фото: пресс-служба Росморречфлота

По прогнозу Росгидромета, 12 августа в районе переправы скорость ветра будет достигать от 6 до 14 метров в секунду. Осадков не ожидается. Высота волн — от 30 до 80 см.

«В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами»,— говорится в сообщении.

В период с 17 июля паромы перевезли через пролив 60,3 тыс. пассажиров, 14,2 тыс. автомобилей и 1,6 тыс. пассажирских автобусов. За минувшие сутки паромы выполнили 16 рейсов.

Всего с начала работы переправы 8 октября прошлого года пролив пересекли 258,9 тыс. пассажиров и 173,7 тыс. грузовых авто.

Анастасия Донскова

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