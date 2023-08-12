Премьер Латвии назвал санкции США сигналом для проверки гражданства Авена

Введение санкций США против одного из основателей «Альфа-групп» Петра Авена является сигналом для властей Латвии для проверки обоснованности получения им гражданства. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Решение OFAC (Управления по контролю за иностранными активами Минфина США) о санкциях против П. Авена является еще одним важным сигналом для ответственных латвийских учреждений при оценке легитимности гражданства»,— написал господин Кариньш в Twitter.

Господин Авен попал под санкции вчера, 11 августа. Ограничения США также затронули других основателей «Альфа-групп» — Михаила Фридмана, Алексея Кузьмичева и Германа Хана. Все активы бизнесменов, находящиеся в юрисдикции США, будут заморожены, гражданам США будет запрещено заключать с ними любые сделки. Господа Фридман и Авен полтора года назад попали под блокирующие санкции Евросоюза и Великобритании.

О смягчении ограничений Лондоном — в материале «Ъ FM» «Санкциям добавили комфорта».

Лаура Кеффер