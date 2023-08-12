«Известия»: ошибочно отправленным на строгий режим пересчитают срок

Осужденным, которых ошибочно отправили в колонии со строгим режимом, несмотря на преступления небольшой тяжести, пересчитают срок наказания при переводе на более мягкий режим. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Минюста.

При пересчете срока наказания день, проведенный в колонии особого или строгого режима, засчитают за полтора после перевода на общий режим, или за два, если человека переведут в колонию-поселение. Инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Эксперты поддержали такие изменения. По их мнению, суды нередко ошибочно назначают жесткий режим наказания по преступлениям небольшой тяжести. Эти решения иногда удается оспорить. В этом случае пересчет срока можно считать справедливым.

Инициатива была разработана после мартовского решения Конституционного суда. Раньше это было разрешено только при перерасчете срока, проведенного в СИЗО.

Анастасия Ларина