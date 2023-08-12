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Коммерсантъ FM
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Google планирует связать Android-устройства наподобие Apple

Американская корпорация Google рассматривает возможность синхронизации Android-устройств в духе функции Continuity в экосистеме Apple. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на инсайдера.

Благодаря новой функции пользователи смогут переключаться между звонками с одного устройства на другое (включая несколько смартфонов), а также делиться интернетом через точку доступа более простым способом. На устройствах Apple также есть функция приема звонков на разных устройствах, однако там пользователи не могут начать звонок на одном iPhone и продолжить на другом. Устройства на Android смогут взаимодействовать друг с другом, если там произведен вход в одну учетную запись. Пользователям потребуется вручную связать устройства через настройки ОС в разделе «Устройства и общий доступ».

Ранее сервисы «Google Документы» и «Google Диск» стали поддерживать функцию электронной подписи. Новая возможность пока доступна в бета-версии для некоторых пользователей Google Workspace.

Евгений Федуненко

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