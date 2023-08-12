В ярославском правительстве готовы поддержать новое название Ростова

Правительство Ярославской области поддержит переименование Ростова в Ростов Великий, «если горожане в этом заинтересованы». Об этом сообщил директор департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Ярославской области Евгений Чуркин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сбор подписей в Ростове

Фото: Правительство Ярославской области Сбор подписей в Ростове

Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 10 августа в Ростове начали работу стационарные точки сбора подписей за переименование города. Процесс инициирован общественным движением «За Ростов Великий!», сообщили в правительстве Ярославской области. Движение объединило более 50 активистов — почетных граждан Ростова, историков, представителей духовенства, ветеранов и молодежь. Движение планирует собрать более десяти тысяч подписей.

По словам Евгения Чуркина, Ростову в последние годы уделяется большое внимание со стороны региональных и федеральных органов власти. Идет благоустройства общественных территорий, дворов, начато строительство очистных сооружений.

«Изменения должны быть комплексными, поэтому, если к концу октября жители выразят свою позицию по вопросу переименования, мы на региональном уровне ее поддержим и обратимся к коллегам из федерации, с тем чтобы официально переименовать Ростов в Ростов Великий. В этом вопросе важно опираться на мнение людей»,— сказал директор департамента региональной политики Евгений Чуркин.

По информации правительства региона, инициативу уже поддержали члены Общественной палаты Ростовского муниципального района и муниципальные депутаты. По словам члена Общественной палаты, директора школы №4 Сергея Сергеева, сбор подписей продлится до середины октября.

Алла Чижова