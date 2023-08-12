Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В ярославском правительстве готовы поддержать новое название Ростова

Правительство Ярославской области поддержит переименование Ростова в Ростов Великий, «если горожане в этом заинтересованы». Об этом сообщил директор департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Ярославской области Евгений Чуркин.

Сбор подписей в Ростове

Сбор подписей в Ростове

Фото: Правительство Ярославской области

Сбор подписей в Ростове

Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 10 августа в Ростове начали работу стационарные точки сбора подписей за переименование города. Процесс инициирован общественным движением «За Ростов Великий!», сообщили в правительстве Ярославской области. Движение объединило более 50 активистов — почетных граждан Ростова, историков, представителей духовенства, ветеранов и молодежь. Движение планирует собрать более десяти тысяч подписей.

По словам Евгения Чуркина, Ростову в последние годы уделяется большое внимание со стороны региональных и федеральных органов власти. Идет благоустройства общественных территорий, дворов, начато строительство очистных сооружений.

«Изменения должны быть комплексными, поэтому, если к концу октября жители выразят свою позицию по вопросу переименования, мы на региональном уровне ее поддержим и обратимся к коллегам из федерации, с тем чтобы официально переименовать Ростов в Ростов Великий. В этом вопросе важно опираться на мнение людей»,— сказал директор департамента региональной политики Евгений Чуркин.

По информации правительства региона, инициативу уже поддержали члены Общественной палаты Ростовского муниципального района и муниципальные депутаты. По словам члена Общественной палаты, директора школы №4 Сергея Сергеева, сбор подписей продлится до середины октября.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...