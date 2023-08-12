Следком возбудил дело после аварии с девятью пострадавшими туристами в Сочи

В Сочи возбудили уголовное дело после ДТП с участием экскурсионного внедорожника, в котором пострадали девять пассажиров, в том числе двое детей и беременная женщина. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД по городу Сочи Фото: пресс-служба УВД по городу Сочи

По данным ведомства, 38-летний местный житель вместе со знакомыми организовал бизнес по предоставлению услуг джиппинга. Днем 11 августа во время одной из поездок водитель экскурсионного «УАЗ» превысил скорость и въехал на автомобиле в скалу.

«В результате происшествия, по имеющимся данным, пострадали 8 пассажиров внедорожника, в том числе беременная женщина и двое детей 5 и 13 лет, а также водитель автомобиля»,— говорится в сообщении.

Всех пострадавших доставили в больницу. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Уголовное дело возбудили по пп. «а,в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении 38-летнего организатора перевозок. Личности его компаньонов в настоящее время устанавливаются.

Анастасия Донскова

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