Власти Мали аннулировали лицензию Air France на полеты

Национальное агентство гражданской авиации Мали аннулировало лицензию Air France на полеты между Парижем и столицей страны Бамако. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на письмо, направленное регулятором французской авиакомпании.

Согласно документу, лицензию Air France аннулировали из-за того, что авиакомпания продлила приостановку авиасообщения с Мали без предварительного уведомления и «причинила неудобства пассажирам». Отмена разрешения на полеты может продлиться до октября.

7 августа Air France приостановила авиасообщение с Мали и Буркина-Фасо до 11 августа включительно, затем приостановку продлили до 18 августа. Авиакомпания приняла решение после того, как захватившие власть в Нигере военные закрыли воздушное пространство из-за угрозы военной интервенции. МИД Франции предупреждал граждан о «высоком риске терроризма и похищений иностранцев» в Мали и Буркина-Фасо и рекомендовал туда не ездить.

О развитии ситуации в Нигере читайте в материале «Ъ» «Нигеру дали время».

Лаура Кеффер