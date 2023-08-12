Россиянин Молдавский победил американца Моури на турнире Bellator

Российский боец ММА Валентин Молдавский победил Стива Моури из США на турнире Bellator 298. Бой в Су-Фолс (Южная Дакота, США) завершился единогласным решением судей.
На счету 31-летнего Молдавского теперь 12 побед и три поражения, один поединок был признан несостоявшимся. Для 31-летнего Моури проигрыш стал первым в профессиональной карьере. У него также десять побед, одна ничья, один бой был признан несостоявшимся.
Ранее на турнире российский боец ММА Ислам Мамедов проиграл Сидни Аутло из США. Бой завершился единогласным решением судей.