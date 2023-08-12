Россиянин Молдавский победил американца Моури на турнире Bellator

Российский боец ММА Валентин Молдавский победил Стива Моури из США на турнире Bellator 298. Бой в Су-Фолс (Южная Дакота, США) завершился единогласным решением судей.

На счету 31-летнего Молдавского теперь 12 побед и три поражения, один поединок был признан несостоявшимся. Для 31-летнего Моури проигрыш стал первым в профессиональной карьере. У него также десять побед, одна ничья, один бой был признан несостоявшимся.

Ранее на турнире российский боец ММА Ислам Мамедов проиграл Сидни Аутло из США. Бой завершился единогласным решением судей.

Леонид Уварчев