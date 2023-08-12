Самсонова обыграла Бенчич и вышла в 1/2 финала турнира WTA 1000 в Монреале

Российская теннисистка Людмила Самсонова победила Белинду Бенчич из Швейцарии в 1/4 финала National Bank Open. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4. В полуфинале россиянка сыграет с победительницей матча между Дарьей Касаткиной (РФ) и Еленой Рыбакиной (уроженка Москвы, представляет Казахстан).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Самсонова

Фото: Reuters Людмила Самсонова

Фото: Reuters

24-летняя Самсонова — 18-я ракетка мира. На ее счету четыре победы на турнирах WTA. 26-летняя Бенчич занимает 13-е место в рейтинге WTA. Олимпийская чемпионка в одиночном разряде, серебряный призер Олимпиады в паре.

National Bank Open — турнир в престижной категории WTA 1000. Проводится в канадском Монреале. Призовой фонд составляет $2,78 млн.

Леонид Уварчев