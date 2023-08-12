«Это должно существенно снизить количество фейков и анонимных доносов»

В федеральный закон о порядке рассмотрения обращений граждан внесены изменения, благодаря которым в органы публичной власти теперь можно обращаться через портал Госуслуг. Изменения вступят в силу уже с сентября. Их комментирует краснодарский юрист Екатерина Бурнос.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Бурнос

Фото: предоставлено автором Екатерина Бурнос

Фото: предоставлено автором

«Следует отметить, что поправки не лишают граждан возможности обратиться в органы власти и другими привычными способами: бумажным письмом, по электронной почте или посредством иных информационных систем органов в сети интернет.

В принципе, это закономерный шаг в развитии государственной политики по внедрению механизма “одного окна” во взаимоотношениях между государством и гражданами. И у этого способа достаточно много плюсов, чтобы предположить, что через какое-то время он станет единственным.

Например, подача обращений через портал Госуслуг должна существенно снизить количество фейковых обращений и анонимных доносов, так как пользователи портала проходят идентификацию. Кроме того, этот способ может стать базой для аналитики обращений: их количества и направленности. Такие данные, в свою очередь, создадут объективную основу для принятия тех или иных управленческих решений.

Но коль скоро рассмотрение обращений диджитализируется, нужно использовать возможности инфосистем и внедрять алгоритмы, которые будут отслеживать не только факт направления ответа на обращение, но и соблюдение сроков его рассмотрения, установленных федеральным законом. В идеале информация о нарушении сроков рассмотрении обращения либо отсутствии ответа должна в автоматическом режиме направляться в органы прокуратуры для привлечения должностных лиц к административной ответственности.

Все это в комплексе существенно упростит жизнь гражданам, обеспечит эффективный прокурорский надзор и снизит нагрузку на суды при рассмотрении жалоб на бездействие административных структур, и, конечно, в итоге дисциплинирует органы власти».

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