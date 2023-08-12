Главные новости к утру 12 августа

Крым был атакован 20 беспилотниками. 14 БПЛА были уничтожены средствами противовоздушной обороны, шесть — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Никто не пострадал, разрушений нет, сообщило Минобороны РФ.

Украина рассматривает меры в отношении Израиля из-за его «недружественных действий» и «пророссийской позиции на международной арене», сообщили источники Kyiv Post. Изучается отмена безвизового режима, а также требование к союзникам удалить страну со встреч в формате Рамштайн. Пресс-секретарь МИД Украины не подтвердил эту информацию.

Минцифры запретило сотрудникам использовать технику Apple в служебных целях.

Все выселенные из турецкого отеля дети вернулись в Россию, сообщило посольство. В начале августа детей выселили из отеля Omorfi Garden Resort из-за неоплаты туроператором услуг. О проблеме

Два российских истребителя Су-34 и два Су-35 зафиксировали воздействие на них систем наведения в Сирии, сообщило Минобороны. Самолеты также подверглись радиолокационным воздействиям со стороны двух истребителей F-35 возглавляемой США коалиции.

Суд в США отправил под арест экс-главу криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Залог был отменен из-за попыток обвиняемого повлиять на свидетелей.

Теннисист Даниил Медведев проиграл Алексу де Минауру в 1/4 финала турнира ATP Masters 1000 в Торонто. Матч завершился со счетом 6:7 (7:9), 5:7.