Посол РФ видит в новых санкциях США попытку сгладить критику своей политики

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал новые американские санкции, под которые попали основатели «Альфа-групп» и Российский союз промышленников и предпринимателей. По его мнению, таким образом Белый дом пытается сгладить критику предпринимаемой санкционной политики в США.

«Видим в этом попытку американских властей сгладить нарастающую здесь критику о провальности ограничительной политики Белого дома. Даже местным русофобам предельно ясно, что обрушить нашу экономику и подорвать технологический суверенитет России не удалось»,— говорится в комментарии господина Антонова в Telegram-канале посольства.

Дипломат считает, что в РФ западные санкции «купируются», благодаря чему россияне могут «с уверенностью смотреть в будущее». А государства «за пределами пресловутого "золотого миллиарда" лишний раз убеждаются в ненадежности и токсичности американоцентричной финансовой системы», добавил посол.

Минфин США ввел новые санкции накануне, 11 августа. Под ограничения попали в том числе основатели «Альфа-групп» Михаил Фридман, Петр Авен, Алексей Кузьмичев и Герман Хан. Они включены в SDN-список, означающий наиболее жесткие ограничения.

Леонид Уварчев