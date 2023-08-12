Белый дом допускает, что боевые действия на Украине продолжатся в 2024 году

США считают, что боевые действия на Украине продолжатся в 2024 году, следует из комментария координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он оправдал запрос у Конгресса $13 млрд на помощь Киеву «отчетливой возможностью» продолжения конфликта в следующем году.

«Мы считаем, что это — надлежащий объем, который надо запрашивать. С учетом состояния боевых действий на Украине в настоящее время, а также чрезвычайно отчетливой возможности того, что боевые действия все еще будут продолжаться, когда мы будем входить в первый квартал следующего года, двигаться к осени»,— сказал господин Кирби на брифинге (цитата по ТАСС).

Президент США Джо Байден 10 августа направил в Конгресс письмо о допрасходах на помощь другим странам в размере $40 млрд. Из этой суммы $13 млрд планируется направить на военную помощь Украине. Сумма охватывает потребности за первый квартал 2024 финансового года.

О политической ситуации в США на фоне конфликта — в материале «Ъ» «Где деньги, Джо».

Леонид Уварчев