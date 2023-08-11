Главные новости за 11 августа. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре стоимость проезда в трамваях, троллейбусах и автобусах с 19 августа повысится с 35 до 40 руб.

В Ольгинском сельском поселении (Абинский район) ввели локальный режим ЧС из-за сильного града, выпавшего 10 августа.

В станице Елизаветинской двое рабочих погибли в колодце при обслуживании сетей инженерной инфраструктуры.

В Краснодаре мужчина положил гранату на капот машины во время конфликта из-за парковки.

Майкопский городской суд приговорил к году исправительных работ мужчину, застрелившего четырех собак из охотничьего карабина.

В Сочи девять человек, в том числе беременная женщина и ребенок, пострадали при аварии во время горной экскурсии на внедорожнике.

Троллейбусный маршрут №11, который свяжет Губернский микрорайон с центром Краснодара, планируют запустить уже в октябре этого года.

Руководство аквапарка «Миндальная роща» в Алуште расторгло договор с аниматорами, оштрафованными за дискредитацию российской армии из-за танцев под песни Верки Сердючки.

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