Житель Краснодара положил гранату на капот машины оппонента в споре за парковку

В Краснодаре мужчина положил гранату на капот машины во время конфликта из-за парковки. Об это сообщила пресс-служба УМВД по Краснодару.

По данным ведомства, вечером 10 августа на улице Ярославского в Пашковском микрорайоне двое мужчин поспорили из-за места на стоянке. Одному из участников конфликта не понравилось, как припарковался другой. Получив отказ на требование переставить автомобиль, мужчина вытащил ручную гранату и положил ее на капот авто соперника в споре. Незамедлительно на место вызвали полицейских. Проверка показала, что граната является муляжом.

«При опросе 44-летний местный житель пояснил, что решил пошутить над оппонентом»,— говорится в сообщении.

По факту происшествия проводят проверку.

Анастасия Донскова

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