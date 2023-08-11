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«Яндекс Погода»: 12 августа в Черноземье ожидаются дожди, до +28°

С субботу на территории Черноземья ожидается преимущественно дождливая и облачная погода, а среднесуточная температура в зависимости от региона составит от +22° до +28°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего будет в Тамбове, где прогнозируется пасмурная погода, а отметка термометра достигнет +28°. Благоприятная погода ждет воронежцев — погода обещает быть облачной, а температура достигнет +27°. Дожди и ливни ожидаются в Курской (+21°), Липецкой (+25°) и Орловской областях (+23°). В Белгороде 12 августа будет облачно с прояснениями, а температура воздуха прогреется до +22°.

Владимир Зоркий

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