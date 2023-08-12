Глава IT-ассоциации Кубани: переход госкомпаний на русский софт мотивирует на это и бизнес

Переход государственных структур на отечественное программное обеспечение (ПО) уже идет, чем больше организаций, взаимодействующих с государством, будут также ставить русский софт, тем более на переход будут мотивирован весь остальной бизнес. Об этом руководитель Ассоциации цифрового развития Краснодарского края Сергей Грабский рассказал «Ъ-Кубань» в связи с сообщениями об отказе Microsoft продлевать лицензии на ПО российским компаниям.

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В четверг стало известно, что американский разработчик программного обеспечения Microsoft прекратит продлевать лицензии на софт российским компаниям после 30 сентября. Решение объяснено тем, что он больше не может принимать платежи на местный банковский счет в качестве оплаты за свои услуги в России. Активные подписки будут действовать до конца оставшегося срока. В будущем их будет нельзя продлить, отмечается в письме технической поддержки компании. Глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что все понимали, «что к этому идет» и многие перешли на российские операционные системы на базе Linux.

Microsoft остановила продажи новых продуктов в России в 2022 году после ввода российских войск на Украину. «Ъ» писал, что российские представительства международных компаний и юрлица, не попавшие под санкции, ранее получали предложения о продлении лицензии на софт корпорации.

«Если не ставить обновление, то возникнет большая угроза для информационной безопасности. Компании, в которых существует политика информационной безопасности, я думаю, оперативнее перейдут на российские аналоги операционных систем и офисных продуктов. Такие аналоги уже есть, и их ускоренное внедрение регулируется в органах государственной власти и госкорпорациях законодательно. Скорее всего крупный бизнес, так же, как и государство перейдёт на отечественные аналоги, хотя это будет достаточно затратный и болезненный процесс, потому что пользователя должны будут переучиваться на новые продукты», - считает господин Грабский.

При этом, отмечает он, российский малый бизнес, имеющий огромный опыт использования пиратского программного обеспечения, скорее всего какое-то время ещё будет использовать пиратские версии.

«Чем больше пользователей вокруг госструктур будут пользоваться отечественным программным обеспечением, тем более на такой переход будут мотивированы все остальные, чтобы совместимость файлов и форматов данных, которыми они обмениваются, наступила гораздо раньше», - добавил глава кубанской ассоциации цифрового развития.

В июне в департаменте информатизации и связи Кубани сообщал, что в рамках работы по защите государственной информационной инфраструктуры от компьютерных атак власти региона в 2022 году довели уровень импортозамещения при закупках программного обеспечения до 95%.

Михаил Волкодав

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