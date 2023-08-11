На автодороге в Керчи асфальт обрушился из-за размытия грунта

В Керчи на улице Чкалова асфальт провалился под землю из-за размытия грунта, вызванного провалом бетонного канализационного коллектора. Об этом сообщил глава города Святослав Брусаков в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Керчи Святослава Брусакова Фото: Telegram-канал главы Керчи Святослава Брусакова

«На месте сотрудники ГИБДД осуществляют реверсивное движение. В ближайшее время провал будет огражден»,— говорится в сообщении.

Ремонтные работы на месте обвала проведет ГУП РК «Вода Крыма». Водителям рекомендовано выбирать альтернативные направления при планировании маршрутов поездок.

Анастасия Донскова

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