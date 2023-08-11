Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На автодороге в Керчи асфальт обрушился из-за размытия грунта

В Керчи на улице Чкалова асфальт провалился под землю из-за размытия грунта, вызванного провалом бетонного канализационного коллектора. Об этом сообщил глава города Святослав Брусаков в Telegram.

Фото: Telegram-канал главы Керчи Святослава Брусакова

Фото: Telegram-канал главы Керчи Святослава Брусакова

«На месте сотрудники ГИБДД осуществляют реверсивное движение. В ближайшее время провал будет огражден»,— говорится в сообщении.

Ремонтные работы на месте обвала проведет ГУП РК «Вода Крыма». Водителям рекомендовано выбирать альтернативные направления при планировании маршрутов поездок.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...