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Кубань стала лидером среди регионов РФ по сроку накоплений на квартиру

Жителям Кубани потребуется семь лет, чтобы накопить на собственную квартиру, что является самым большим сроком среди других регионов РФ. Об этом говорится в исследовании Дом.РФ-Банк.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По условиям исследования, чтобы накопить в указанный срок на квартиру площадью 55 кв. м, среднестатистической кубанской семье придется откладывать всю свою зарплату. В то же время край отметился среди других субъектов РФ по наибольшей доле ипотечного платежа. На Кубани она достигает 30%.

«В ближайшие пару лет доступность жилья будет расти. Правда, ипотека останется недоступной для малообеспеченных семей с долей ипотечного платежа в доходах более 60%. Без адресных программ поддержки они откажутся от улучшения жилищных условий»,— отметил вице-президент компании Игорь Кузавов.

В среднем по России срок накопления на собственную квартиру составляет пять лет. Быстрее всего на жилье без ипотеки смогут накопить жители Тюменской области (три года), Красноярском крае (менее четырех лет) и Самарской области (4,7 года). Наименьшая доля ипотечного платежа в доходах семьи отмечена в Тюменской области (15%), Санкт-Петербурге (19%) и Красноярском крае (21%).

Анастасия Донскова

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