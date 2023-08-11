Главные новости за 11 августа. Воронеж, Белгород, Липецк, Орел

Курирующий внутреннюю политику воронежский вице-губернатор Сергей Соколов переходит в руководство Общероссийского народного фронта.

Военная прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в суд уголовное дело в отношении подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова, обвиняемых в нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на Белгородскую область.

Задержаны и заключены под стражу несколько высокопоставленных чиновников из сферы жилищно-коммунального хозяйства в Белгородской области. Им вменяется дача взятки.

ДСК может построить высотки на месте ветхого жилья в Левобережном районе Воронежа. Мэрия объявила общественные слушания про проекту планировки 28,7 га.

Воронежский госуниверситет выиграл грант облправительства в 100 млн руб. на создание лаборатории нитрид-галлиевой и кремниевой электроники.

Арбитражный суд Воронежской области отказал ООО «Созвездие» в удовлетворении требований о признании недействительным распоряжения мэрии Воронежа о расторжении договора аренды базы отдыха «Росинка».

Бывшего главу алюминиевого завода «АВА-Трейд» Леонида Арапова признали банкротом. Размер его задолженности составлял 2,5 млн руб.

Арбитражный суд Липецкой области отказал местному ООО «Рошен» во взыскании 892,8 млн руб. с АО «Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"».

Малоархангельский райсуд Орловской области привлек местного жителя, являющегося участником боевых действий, к ответственности за демонстрацию экстремистской символики.

Семилукский райсуд Воронежской области признал бывшего начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ «Исправительная колония – 1» регионального УФСИН Олега Шелайкина виновным в получении взятки. Ему назначены 3 года и 6 месяцев лишения свободы.