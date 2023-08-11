Отец пятерых детей из Курской области погиб в зоне СВО

В зоне СВО 6 августа погиб уроженец Курской области Сергей Симонов, у которого остались жена и пятеро несовершеннолетних детей. Об этом сообщило облправительство, добавив, что курянин выполнял боевые задания в рядах добровольческого формирования «БАРС».

Сергею Симонову был 31 год. Он родился в деревне Парменовка Рыльского района, окончил Студенокскую школу. В «БАРСе» был заместителем командира взвода.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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