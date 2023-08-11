В Сочи экскурсионный внедорожник с девятью туристами врезался в скалу

В Сочи девять человек, в том числе беременная женщина и ребенок, пострадали при аварии во время горной экскурсии на внедорожнике. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительной информации, в селе Солохаул Лазаревского района водитель «УАЗ» не справился с управлением и врезался в скалу.

В ведомстве отметили, что по факту произошедшего проводится проверка. По данным ГУ МЧС России, силы и средства ведомства не привлекались к ликвидации последствий ДТП.

Анастасия Донскова

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