Коммунальщики Краснодара объяснили жарой участившиеся отключения электричества

Участившиеся отключения электроэнергии в Краснодаре вызваны перегревом оборудования из-за жары. Об этом сообщает МЦУ города со ссылкой на департамент городского хозяйства и ТЭК.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Из-за повышения температуры происходят аварийные отключения на электросетях. РСО города перевели на круглосуточный режим работы.
С начала недели в Краснодаре зафиксировали девять случаев аварийного отключения электроэнергии, согласно информации ЕДДС. Чаще других без света оставались жители центральной части города, Западного и Карасунского внутригородских округов.
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