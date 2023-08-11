Коммунальщики Краснодара объяснили жарой участившиеся отключения электричества

Участившиеся отключения электроэнергии в Краснодаре вызваны перегревом оборудования из-за жары. Об этом сообщает МЦУ города со ссылкой на департамент городского хозяйства и ТЭК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Из-за повышения температуры происходят аварийные отключения на электросетях. РСО города перевели на круглосуточный режим работы.

С начала недели в Краснодаре зафиксировали девять случаев аварийного отключения электроэнергии, согласно информации ЕДДС. Чаще других без света оставались жители центральной части города, Западного и Карасунского внутригородских округов.

Анастасия Донскова

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