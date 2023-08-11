Бывшего сотрудника воронежской колонии приговорили к реальному сроку за взятку

Семилукский райсуд Воронежской области признал бывшего начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ «Исправительная колония – 1» регионального УФСИН Олега Шелайкина виновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Как рассказали в местном управлении Следственного комитета России, ему назначено 3 года и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в 137,4 тыс. руб. Мужчина лишен права занимать должности на государственной службе в системе УФСИН России, связанные с осуществлением функций представителя власти и выполнением организационно-распорядительных полномочий сроком на 2 года.

Как установил суд, с 21 апреля по 18 декабря 2021 года бывший сотрудник колонии получил более 45 тыс. руб. от жены осужденного за совершение в пользу последнего незаконных действий в виде получения сверхустановленного лимита посылок, завуалированных под видом передачи их другим заключенным, а также общее покровительство и попустительство по службе.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФСБ, ГУВД и ОСБ УФСИН России по Воронежской области. В следственном комитете отметили, что на первоначальном этапе следствия фигурант дал признательные показания, однако после признал вину частично.

Сергей Толмачев

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