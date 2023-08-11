Жители Воронежской области задолжали за газ более 100 млн рублей

На начало августа задолженность жителей Воронежской области за газ равнялась 102,7 млн руб. Об этом сообщила компания «Газпром межрегионгаз Воронеж». 28,7% от суммы образовалось из-за того, что абоненты несвоевременно предоставляли показания счетчиков и пропускали срок поверки газового оборудования.

По данным на начало июля, задолженность равнялась 110 млн руб., на начало июня — 138 млн руб., на начало мая — 150,5 млн руб., на начало апреля — 134 млн руб.

За 2022 год компания вручила абонентам более 97 тыс. уведомлений о наличии задолженности. В суды было направлено 3,7 тыс. исков о взыскании средств с должников. В пользу поставщика было вынесено 3,4 тыс. судебных решений на 20 млн руб. Также приостановлено газоснабжение почти 3,5 тыс. абонентов, задолженность которых в сумме превысила 27 млн руб.

Аналогичный проблемы есть у коммунальщиков Курской области. Губернатор этого региона Роман Старовойт поручил «поработать» с УК-должниками вместе с правоохранителями. Он принял такое решение после того, как задолженность за поставку топливно-энергетических ресурсов в субъекте достигла 2,4 млрд руб.

Алина Морозова

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