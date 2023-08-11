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В Адыгее 14-летний подросток на велосипеде пострадал в автоаварии

В Тахтамукайском районе Адыгеи 14-летний подросток пострадал в результате ДТП, выехав на перекресток на велосипеде. Об этом сообщила пресс-служба МВД РА.

Фото: пресс-служба МВД Адыгеи

Фото: пресс-служба МВД Адыгеи

Инцидент произошел 10 августа около 20:30. По данным ведомства, мальчик нарушил правила дорожного движения и выехал со второстепенной дороги на главную на перекрестке. В результате столкновение с подростком допустила 23-летняя женщина, управлявшая иномаркой. С различными травмами ребенка доставили в больницу Краснодара.

По факту произошедшего проводится проверка.

Анастасия Донскова

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