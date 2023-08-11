В Новороссийске 21-летнему участнику перестрелки предъявили обвинение в убийстве

В Новороссийске задержали троих предполагаемых участников перестрелки в селе Васильевка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в ночь на 9 августа на сельской улице Мира произошла массовая драка с применением огнестрельного оружия. В результате происшествия один из участников конфликта скончался в больнице из-за ранения в голову. Еще троих человек госпитализировали с ранениями различной степени тяжести. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (убийство) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).

Обвинение по 105-й уголовной статье предъявлено 21-летнему задержанному.

Расследование уголовного дела продолжается. Ход мероприятий поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

Анастасия Донскова

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