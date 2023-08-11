Спортшколы Кубани получили 31 новый автобус

Спортивным школам Кубани поставили 31 новый автобус общей стоимостью 140 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В общей сложности транспорт направили в 31 муниципалитет. Все автобусы рассчитаны на 19 посадочных мест. Транспорт оснащен кондиционерами и ГЛОНАСС.

«Автобусы необходимы для перевозки ребят из спортивных школ в связи с большим календарным планом соревнований. Важно, чтобы передвижение было комфортным и всегда в доступе»,— отметил министр физической культуры и спорта Кубани Серафим Тимченко.

Годом ранее 36 новых автобусов направили в 30 муниципалитетов региона.

Анастасия Донскова

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