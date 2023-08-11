Суд в Переславле перенес рассмотрение исков о снятии эсеров с выборов в гордуму

Переславский районный суд 11 августа приступил к рассмотрению 8 исков об отмене регистрации кандидатов от партии «Справедливая Россия» на выборы в городскую думу, но решения по существу дела не вынес. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд в Переславле

Фото: Переславский районный суд Суд в Переславле

Фото: Переславский районный суд

Напомним, всего в Переславский районный суд поступило 15 исков от кандидатов-самовыдвиженцев Сергея, Надежды и Полины Евсюковых. Иски рассматриваются по отдельности и предлагают снять с выборов в гордуму кандидатов от «Справедливой России» в связи с нарушением процедуры их выдвижения.

Как рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда, сегодня решения не были вынесены. Рассмотрение исков перенесено на 16-18 августа. Один из ответчиков, депутат Яроблдумы Сергей Хабибулин в беседе с корреспондентом сетевого издания ЯрНьюс добавил, что суд планирует вызвать для опроса представителей избирательной комиссии и областного управления Минюста.

Андрей Иванов