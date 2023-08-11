«Ъ»: в аквапарке Алушты уволили аниматоров за танцы под Сердючку

Руководство аквапарка «Миндальная роща» в Алуште расторгло договор о сотрудничестве с аниматорами, оштрафованными за дискредитацию российской армии из-за танцев под песни украинского исполнителя Верки Сердючки. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источник.

Ранее трех девушек-аниматоров, видеоролик с танцами которых распространился в соцсетях, оштрафовали на 15 тыс. руб. каждую в связи с правонарушением по ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан).

Позднее девушки записали публичное видеообращение с извинениями.

Анастасия Донскова

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