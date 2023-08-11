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Горсовет Белгорода одобрил сложение полномочий депутата Юрия Дьячкова

Депутаты горсовета Белгорода поддержали досрочное сложение полномочий их коллеги Юрия Дьячкова из «Единой России». Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

Юрий Дьячков был избран одномандатному избирательному округу №17. Заявление о сложении полномочий он подал в конце июля в связи с переходом в областную думу. Депутаты одобряют отставки только на сессии, которая состоялась 11 августа. «Принятое решение распространяется на правоотношения, возникшие 26 июля 2023 года», — рассказали в пресс-службе.

На осень намечены выборы в новый созыв горсовета.

Юрий Дьячков перешел в облдуму на одно из мест, освободившихся после отставок Ольги Павловой, Валерия Сергачева и Елены Бондаренко.

В 2022 году госпожа Павлова оставила пост спикера облдумы, а господа Сергачев и Бондаренко — посты ее заместителей. Это произошло на фоне громкого скандала вокруг книги «Потрясение» экс-главы Белгородской области Евгения Савченко, в которой он описал опыт спиритического общения с «Господом Земли Моностоном». Суд по иску прокуратуры к Ольге Павловой и Валерию Сергачеву признал экстремистской напечатанную и распространявшуюся ими книгу «Евангелие от Елизаветы». На нее в своем труде также ссылался господин Савченко.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Страсти истцовы».

Александр Прытков

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