В Москве под стражу заключены белгородские чиновники из сферы ЖКХ

Задержаны и заключены под стражу нескольких высокопоставленных чиновников из сферы жилищно-коммунального хозяйства в Белгородской области. Согласно картотеке дел Басманного райсуда Москвы, под стражу заключены начальник отдела Фонда содействия реформирования ЖКХ Белгородской области Юлия Овчарова и и. о. гендиректора белгородского регионального оператора по обращению с отходами «Центр экологической безопасности» Даниил Медведев. Им вменяется дача взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

По данным издания «Бел.ру», также задержаны начальник управления финансов и работы с собственниками Фонда содействия реформирования ЖКХ Андрей Внуков, а также заместитель Даниила Медведева по экономике Кирилл Попов. Всех чиновников подозревают в передаче взятки. По данным издания задержания прошли в рамках расследования уголовного дела бывшего вице-губернатора Константина Полежаева.

В июле по материалам регионального ФСБ Следственный комитет возбудил уголовное дело о взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) против бывшего вице-губернатора Константина Полежаева. По версии следствия, за покровительство строительной фирме он получил от ее представителя две иномарки стоимостью 17 млн руб. Господин Полежаев признал вину, его отправили под домашний арест.

Владимир Зоркий

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