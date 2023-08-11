В Москве под стражу заключены белгородские чиновники из сферы ЖКХ

Задержаны и заключены под стражу нескольких высокопоставленных чиновников из сферы жилищно-коммунального хозяйства в Белгородской области. Согласно картотеке дел Басманного райсуда Москвы, под стражу заключены начальник отдела Фонда содействия реформирования ЖКХ Белгородской области Юлия Овчарова и и. о. гендиректора белгородского регионального оператора по обращению с отходами «Центр экологической безопасности» Даниил Медведев. Им вменяется дача взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).
По данным издания «Бел.ру», также задержаны начальник управления финансов и работы с собственниками Фонда содействия реформирования ЖКХ Андрей Внуков, а также заместитель Даниила Медведева по экономике Кирилл Попов. Всех чиновников подозревают в передаче взятки. По данным издания задержания прошли в рамках расследования уголовного дела бывшего вице-губернатора Константина Полежаева.
В июле по материалам регионального ФСБ Следственный комитет возбудил уголовное дело о взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) против бывшего вице-губернатора Константина Полежаева. По версии следствия, за покровительство строительной фирме он получил от ее представителя две иномарки стоимостью 17 млн руб. Господин Полежаев признал вину, его отправили под домашний арест.