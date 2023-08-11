Жителей более 20 домов в Липецке внезапно оставили без воды

«РВК-Липецк» внепланово отключил воду в 24 многоквартирных домах (МКД) облцентра. Об этом сообщила городская администрация.

15 МКД попали под ограничения из-за отключения «брошенного» трубопровода на улице Механизаторов,21: №8, 10, 10ст1, 10ст2, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 19Б, 19а вл1, 19а вл2, 20, 21 на улице Механизаторов. У последнего дома организован подвоз воды.

Еще девять МКД остались без воды из-за аварии на водопроводе диаметром 300 мм у дома №5 на улице 4-я Пятилетка. До окончания ремонта прекращена подача ресурса в дома №5, 6, 7, 8, 10 на улице 4-я Пятилетка, №2,6,8 на улице 30 лет Октября, №4 на улице Шкатова. «Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей»,— заключили в мэрии.

Алина Морозова

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