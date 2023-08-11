Полиция закрыла нелегальную металлобазу в Сочи

В Хостинском районе Сочи сотрудники полиции выявили и пресекли деятельность нелегального пункта приема металла. Об этом сообщила пресс-служба УВД Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УВД Сочи УМВД России по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба УВД Сочи УМВД России по Краснодарскому краю

Нарушение было обнаружено в ходе плановых проверок.

Полицейские установили, что 42-летний предприниматель организовал пункт приема черных и цветных металлов на территории внутригородского района без соответствующей лицензии на данную деятельность.

В общей сложности сотрудники правоохранительных органов добились ареста не менее 250 кг металла. В отношении бизнесмена составлен административный протокол по ч. 1 ст. 14.26 КоАП РФ (нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждение).

Анастасия Донскова

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