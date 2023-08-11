Зарплату водителям МУП «КТТУ» в Краснодаре повысят до 46 тысяч рублей

После повышения стоимости проезда на муниципальных трамваях, троллейбусах и автобусах до 40 руб., которое должно произойти с 19 августа, руководство МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» (КТТУ) намерено индексировать заработную плату сотрудникам. Так, по словам директора КТТУ Александра Грачева, зарплата водителей вырастет на 20% и составит 46 тыс. руб. за норму (сейчас 38 тыс. руб.), зарплата кондукторов вырастет на 15% и составит 31 тыс. руб. (сейчас — 27 тыс. руб.). Остальным сотрудникам индексируют зарплату на 10%.

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Отток кадров (107 человек за полгода) и подорожание горюче-смазочных материалов (на 15,4% за первое полугодие 2023 года) господин Грачев назвал главной причиной повышения стоимости проезда в муниципальном транспорте Краснодара, а также на маршрутах, работающих на брутто-контрактах. МУП «КТТУ» подготовило экономическое обоснование повышения стоимости проезда на 5 руб., которое уже прошло большинство согласований в мэрии.

Отметим, что коммерческие перевозчики начали повышать стоимость проезда до 40 руб. еще осенью прошлого года. Как отмечает начальник планово-экономического отдела городского департамента транспорта Галина Шешина, на сегодняшний день обоснованность тарифов на пассажироперевозки общественным транспортом в Краснодаре варьируется от 38 до 114 руб. в зависимости от маршрута.

По словам вице-мэра Краснодара Владимира Архипова, целью городского дептранса станет перевод маршрутов МУП «КТТУ» на брутто-контракты, когда перевозчик будет получать фиксированную сумму за свою работу из городского бюджета, а поступления от платы за проезд будут перечисляться напрямую в казну. Стоимость перевода муниципального транспорта на брутто-контракты по предварительным расчетам при цене проезда в 40 руб. составит порядка 12 млрд руб., собираемость с оплаты проезда — 8 млрд руб., 4 млрд руб. — кассовый разрыв, который планируется гасить за счет бюджета. Правда, по словам господина Архипова, в случае когда перевозчик не будет заинтересован в количестве пассажиров и будет получать фиксированную сумму за выполнение графика перевозок, мэрии придется вводить институт контролеров, чтобы пресекать безбилетный проезд. Именно по причине риска роста безбилетников, по словам Александра Грачева, руководство МУП «КТТУ» не планирует отказываться от работы кондукторов.

Сегодня, по словам господина Грачева, обоснованность тарифов в краснодарских трамваях составляет 28 руб., в троллейбусах — 45 руб., в автобусах — 49 руб. Трамваи являются единственным окупающим себя транспортом в городе.

Дмитрий Михеенко

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