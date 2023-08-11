Собственные доходы бюджета Сочи сократились на 8,3%

За семь месяцев 2023 года в бюджет Сочи поступило более 6,6 млрд руб. собственных доходов. Плановые назначения исполнены в полном объеме, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель сократился на 8,3%. В январе—июле прошлого года собственные доходы бюджета Сочи составляли 7,2 млрд руб.

Объем расходов составил 13,8 млрд руб., превысив показатели аналогичного периода 2022 года на 37%.

Средства идут на городские проекты и направления в социальной отрасли, сфере благоустройства, дорожной деятельности. Планируется масштабное обновление коммунальных сетей и проведение капремонта ряда объектов теплоснабжения.

Тат Гаспарян

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