Лукашенко рассказал о недавнем разговоре с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что 9 августа разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны обсудили в том числе инициативу проведения Игр стран БРИКС. Об этом господин Лукашенко сообщил в ходе встречи с представителями трудовых коллективов, расположенных на территории национального аэропорта Минск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Мы с Путиным позавчера разговаривали. Обсуждали в том числе и эту тему. Я его похвалил — он молодец, что инициирует Игры стран БРИКС»,— сказал Александр Лукашенко. Его словам приводит Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.

БРИКС — объединение пяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

В программу Игр БРИКС включены десять видов спорта. В 2022 году соревнования проходили с 1 по 30 сентября в онлайн-формате по трем основным направлениям: брейк-данс, шахматы и ушу.

В 2024 году Игры БРИКС пройдут в Казани на 12 различных спортивных объектах. Приглашения на Игры получат не только спортсмены из стран-участниц объединения и кандидатов на вступление, но и представители государств, изъявивших желание присоединиться к союзу. Это Казахстан, Мексика, Турция, Уругвай и ряд африканских стран. Всего в Играх БРИКС ожидается участие спортсменов из 50 стран.

Милена Костерева