Мерзлякова высказалась про дело об оскорблении мальчика в шапке с буквой Z

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова прокомментировала прекращение уголовного дела в отношении мужчины, обругавшего 11-летнего мальчика за шапку с буквой Z. В ходе пресс-конференции омбудсмен заявила, что екатеринбуржец «очень оскорбил» ребенка, но не касался его.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Моя позиция — не лезть под горячую руку, а потом помочь мальчику. Обязательно поможем ему. А папа в зоне спецоперации — для меня это свято. Я очень жестко отношусь ко всем структурам, кто не помогает ребятам, у которых родители участвуют в СВО»,— отметила Татьяна Мерзлякова.

Напомним, уголовное дело в отношении 56-летнего Александра Неустроева по статье о хулиганстве (ч.1 ст.213 УК РФ) возбудили в апреле этого года. В начале июня Ленинский райсуд прекратил дело в связи с тем, что мужчина «раскаялся». Однако на этой неделе, когда о решении суда стало известно СМИ, произошел новый скандал. По итогу, Генпрокуратура поручила обжаловать прекращение уголовного дела, а депутат Госдумы намерен обратиться в администрацию президента с жалобой на судью, принимавшей решение по делу.

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