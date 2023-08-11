В Ярославской области прогнозируют сильную жару

В субботу 12 августа в Ярославской области синоптики прогнозируют жару, что может привести к росту числа чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пляж в Ярославле

Фото: Дарья Петерсон Пляж в Ярославле

Фото: Дарья Петерсон

В ведомстве распространили информацию о неблагоприятном явлении погоды. Со ссылкой на ярославский гидрометцентр сообщается, что днем в субботу в Ярославле ожидается жаркая погода до 30-31 градуса тепла.

«Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Ярославской области, связанных с отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, конденсаторных систем, систем высоковольтного снабжения потенциально опасных объектах, ростом числа техногенных и природных пожаров, ростом случаев гибели людей в местах купания»,— отметили в областном управлении МЧС.

Андрей Иванов