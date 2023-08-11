Залы-трансформеры для детей откроют в Комсомольском микрорайоне Краснодара

В Комсомольском микрорайоне Краснодара в ТРЦ «Новый Горизонт» откроют залы-трансформеры для досуга детей и подростков. В новых пространствах можно проводить мероприятия и показывать фильмы, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Также здесь организуют зону для свободного общения, работы, молодежную киношколу.

«Это действительно долгожданный проект. Мы наконец-то видим горизонт уже почти двухлетней истории — после получения положительного заключения госэкспертизы мы вышли на торги по выбору подрядчика для капитального ремонта»,— сообщил в своем Telegram-канале глава Краснодара Евгений Наумов.

Помещения на 4-м и 5-м этажах ТРЦ «Новый Горизонт» в Краснодаре, переданные в муниципальную собственность, отремонтируют за 79 млн руб. Проект капремонта получил положительное заключение госэкспертизы.

Тат Гаспарян

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