Свердловский омбудсмен Мерзлякова рассказала о ходе обмена пленными на СВО

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала о ходе обмена военнопленными на специальной военной операции. В ходе пресс-конференции она отметила, что Украина в переговорном процессе ведет себя непредсказуемо, что затягивает данный процесс.

«Мы сейчас ждем очередной обмен и надеемся, что там будут наши ребята. Все очень не просто. Когда кто-то пишет, что у нас бардак, это не правда, у нас все просто и ясно, но с той стороны бывают и непредсказуемые точки зрения. Почему в этот раз вернули только, я уже не помню, 54 вернули и 46 осталось, или 46 вернули и 54 вернули. Должны были 100. Но из одного СИЗО Российской Федерации украинская сторона не взяла своих ребят военнопленных, и значит наших не вернули. Никто никому не объясняет почему, хотя должны были 100 вернуть»,— отметила она.

В последний раз о возвращении свердловских военных из украинского плена сообщали в июле. Всего того из плена вернулись 45 российских военнослужащих. В конце июля депутат Госдумы Максим Иванов сообщил, что в список на обмен включили еще двоих уральских военных.

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