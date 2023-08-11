СПбПУ откроет в Мали центр русского языка

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого в сентябре откроет в столице Мали Бамако центр изучения русского языка для подготовки местных жителей к поступлению в российские вузы, сообщает «Город+».

Другой задачей центра станет подготовка преподавателей русского языка как иностранного в Университете гуманитарных наук и языков в Бамако. Документ о создании центра подписали на прошедшем в конце июля втором саммите «Россия — Африка».

По словам заместителя начальника управления международного образования университета Аллы Мазиной, в России 99% международных образовательных программ ведутся либо на русском, либо на английском языках. «А треть Африки — это франкофоны. И малийским студентам, приезжающим в Россию на обучение, все равно необходимо учить иностранный язык. В Центре русского языка будут готовить африканцев к поступлению в российские вузы», — пояснила госпожа Мазина.

«Коллеги заинтересованы в обучении магистров и аспирантов в российских вузах, в том числе в СПбПУ, а также в совместных научных проектах и обмене опытом»,— добавила заместитель начальника управления международного образования Политеха.

По словам госпожи Мазиной, сейчас в России обучаются около 30 тысяч африканских студентов. В Политехе получают образование 300 представителей из 45 стран Африки. На африканском континенте наиболее востребованы специалисты в области атомной и гидроэнергетики, строительства, развития малого и среднего бизнеса.

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