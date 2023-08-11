Новый Центр единоборств открыли в Сочи

В поселке Кудепста Адлерского района открыли новый Центр единоборств. В зале ежедневно смогут заниматься более 600 спортсменов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«В комплексе будут проводить тренировки, в том числе по самбо и адаптивному самбо»,— рассказал министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

Он добавил, что в Сочи также создан единственный в России центр адаптивного самбо, где занимаются с ребятами с диагнозом ДЦП.

В Центре — спортивный зал на три ковра с зоной тренажеров, административно-бытовой корпус, тренерские комнаты и медицинский кабинет.

Тат Гаспарян

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram