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Коммерсантъ FM
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Спецпредставитель ООН призвал Гаагский трибунал расследовать преступления «Талибана» против женщин

Бывший премьер-министр Великобритании, а ныне спецпредставитель ООН по проблемам образования Гордон Браун 10 августа призвал Международный уголовный суд (МУС) расследовать преступления правящего в Афганистане режима «Талибан» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) против человечности. По мнению господина Брауна, талибы подвергают женщин и девочек дискриминации и репрессиям, запрещая им работать и учиться, ущемляя в гражданских правах.

«Талибы осуществляют полномасштабную дискриминацию женщин, запрещая посещать им университеты, школы, общественные места и даже просто ходить по улице без сопровождающих,— заявил спецпредставитель ООН.— Таким образом они систематически нарушают права женщин и девочек».

Гордон Браун также призвал британское правительство и его союзников принять меры к режиму «Талибан», наложив на него санкции за систематическую дискриминацию и репрессии в отношении женщин, а также преследование тех, кто защищает их права. «Это является самым настоящим преступлением против человечности и требует расследования и принятия мер против тех, кто замешан в этих преступлениях»,— подчеркнул господин Браун.

Евгений Хвостик

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