Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Курске задержали «стрелка», отбивавшегося от десяти «мифических людей»

Управление МВД по Курску сообщило о задержании местного жителя 1964 года рождения за стрельбу в частном доме на улице Ломоносова. «Он объяснил свое неадекватное поведение как самозащиту от мифических, неизвестных ему людей»,— рассказали в полиции. В видео с допроса «стрелок» уточняет, что не знал, как иначе отбиться от десяти человек, которые «вылазили со всех сторон».

По словам очевидцев, из дома доносились шум и громкие звуки, похожие на выстрелы. Полковник полиции и врио начальника городского управления МВД Александр Белунскас вступил в переговоры с мужчиной и, «установив с ним доверительные отношения, первым вошел в его жилище».

При осмотре дома были обнаружены три ружья, пневматическая винтовка, газовый револьвер, порох и патроны. Предварительно установлено, что оружие и часть боеприпасов хранились законно, на остальную часть патронов документов у мужчины не было. В связи с этим полицейские подготовили материалы о нарушении законодательства в сфере их оборота.

Изъятое оружие было передано контролирующим органам, «которыми будет принято решение об их конфискации и аннулировании разрешительных документов на них», уточнили в МВД. «Стрелка» передали специализированной бригаде медиков, сейчас он находится в лечебном учреждении.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте

Фотогалерея

Чем запомнился процесс над воронежским «стрелком», убившим трех человек — в галерее «Ъ-Черноземье»

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

В областной суд для рассмотрения с участием присяжных заседателей дело воронежского «стрелка» поступило 11 октября 2022 года

В областной суд для рассмотрения с участием присяжных заседателей дело воронежского «стрелка» поступило 11 октября 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Согласно материалам уголовного дела, 16 сентября 2021 года в три часа ночи Виктор Мирской проник в дом своей односельчанки Гулистан Ибрагимовой в селе Волчанское Каменского района и убил 59-летнюю хозяйку, ее 19-летнего сына Надыра и шестилетнего внука

Согласно материалам уголовного дела, 16 сентября 2021 года в три часа ночи Виктор Мирской проник в дом своей односельчанки Гулистан Ибрагимовой в селе Волчанское Каменского района и убил 59-летнюю хозяйку, ее 19-летнего сына Надыра и шестилетнего внука

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

После этого Мирской на своем автомобиле приехал к отделу МВД России по Лискинскому району, закрепил на двери здания самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, которое сработало через несколько секунд

После этого Мирской на своем автомобиле приехал к отделу МВД России по Лискинскому району, закрепил на двери здания самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, которое сработало через несколько секунд

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

В результате атаки один из дежурных получил легкое ранение в ногу. Еще два сотрудника остались невредимы благодаря защитному стеклу. Виктор Мирской скрылся

В результате атаки один из дежурных получил легкое ранение в ногу. Еще два сотрудника остались невредимы благодаря защитному стеклу. Виктор Мирской скрылся

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Мужчину задержали через сутки в 60 км от места убийства. Мирской оказал сопротивление полицейским и был ранен в голову

Мужчину задержали через сутки в 60 км от места убийства. Мирской оказал сопротивление полицейским и был ранен в голову

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Как сообщили в Следственном комитете России, который занимался расследованием преступления, психиатрическая экспертиза убийцы подтвердила его вменяемость

Как сообщили в Следственном комитете России, который занимался расследованием преступления, психиатрическая экспертиза убийцы подтвердила его вменяемость

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Решение по делу на основании вердикта присяжных выносил судья Максим Петров

Решение по делу на основании вердикта присяжных выносил судья Максим Петров

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Гособвинителем во время процесса выступала Марина Буц (слева)

Гособвинителем во время процесса выступала Марина Буц (слева)

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Виктор Мирской полностью признал вину. Но в начале судебного следствия и во время последнего слова он заявлял, что сожалеет лишь об убийстве мальчика

Виктор Мирской полностью признал вину. Но в начале судебного следствия и во время последнего слова он заявлял, что сожалеет лишь об убийстве мальчика

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Защищал воронежского «стрелка» адвокат Виктор Гениевский

Защищал воронежского «стрелка» адвокат Виктор Гениевский

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Первые три года Виктор Мирской будет отбывать в тюрьме, а остальные — в исправительной колонии особого режима

Первые три года Виктор Мирской будет отбывать в тюрьме, а остальные — в исправительной колонии особого режима

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Мужчине также назначен штраф в размере 220 тыс. руб. Суд удовлетворил иски о взыскании с него 424 тыс. руб. в пользу МВД и 3 млн руб. в пользу потерпевшей (на фото), которая приходится убитым дочерью, сестрой и матерью

Мужчине также назначен штраф в размере 220 тыс. руб. Суд удовлетворил иски о взыскании с него 424 тыс. руб. в пользу МВД и 3 млн руб. в пользу потерпевшей (на фото), которая приходится убитым дочерью, сестрой и матерью

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Интересы потерпевшей стороны в суде представлял адвокат Иван Крюков

Интересы потерпевшей стороны в суде представлял адвокат Иван Крюков

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Владимир Мирской объяснил в суде преступления подлым поведением соседей, забивших купленную у него корову, и «протестом против режима»

Владимир Мирской объяснил в суде преступления подлым поведением соседей, забивших купленную у него корову, и «протестом против режима»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Коллегия присяжных сочла, что Виктор Мирской не заслуживает снисхождения

Коллегия присяжных сочла, что Виктор Мирской не заслуживает снисхождения

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 16

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

В областной суд для рассмотрения с участием присяжных заседателей дело воронежского «стрелка» поступило 11 октября 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Согласно материалам уголовного дела, 16 сентября 2021 года в три часа ночи Виктор Мирской проник в дом своей односельчанки Гулистан Ибрагимовой в селе Волчанское Каменского района и убил 59-летнюю хозяйку, ее 19-летнего сына Надыра и шестилетнего внука

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

После этого Мирской на своем автомобиле приехал к отделу МВД России по Лискинскому району, закрепил на двери здания самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, которое сработало через несколько секунд

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

В результате атаки один из дежурных получил легкое ранение в ногу. Еще два сотрудника остались невредимы благодаря защитному стеклу. Виктор Мирской скрылся

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Мужчину задержали через сутки в 60 км от места убийства. Мирской оказал сопротивление полицейским и был ранен в голову

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Как сообщили в Следственном комитете России, который занимался расследованием преступления, психиатрическая экспертиза убийцы подтвердила его вменяемость

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Решение по делу на основании вердикта присяжных выносил судья Максим Петров

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Гособвинителем во время процесса выступала Марина Буц (слева)

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Виктор Мирской полностью признал вину. Но в начале судебного следствия и во время последнего слова он заявлял, что сожалеет лишь об убийстве мальчика

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Защищал воронежского «стрелка» адвокат Виктор Гениевский

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Первые три года Виктор Мирской будет отбывать в тюрьме, а остальные — в исправительной колонии особого режима

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Мужчине также назначен штраф в размере 220 тыс. руб. Суд удовлетворил иски о взыскании с него 424 тыс. руб. в пользу МВД и 3 млн руб. в пользу потерпевшей (на фото), которая приходится убитым дочерью, сестрой и матерью

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Интересы потерпевшей стороны в суде представлял адвокат Иван Крюков

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Владимир Мирской объяснил в суде преступления подлым поведением соседей, забивших купленную у него корову, и «протестом против режима»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Коллегия присяжных сочла, что Виктор Мирской не заслуживает снисхождения

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Смотреть

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...