В Курске задержали «стрелка», отбивавшегося от десяти «мифических людей»

Управление МВД по Курску сообщило о задержании местного жителя 1964 года рождения за стрельбу в частном доме на улице Ломоносова. «Он объяснил свое неадекватное поведение как самозащиту от мифических, неизвестных ему людей»,— рассказали в полиции. В видео с допроса «стрелок» уточняет, что не знал, как иначе отбиться от десяти человек, которые «вылазили со всех сторон».

По словам очевидцев, из дома доносились шум и громкие звуки, похожие на выстрелы. Полковник полиции и врио начальника городского управления МВД Александр Белунскас вступил в переговоры с мужчиной и, «установив с ним доверительные отношения, первым вошел в его жилище».

При осмотре дома были обнаружены три ружья, пневматическая винтовка, газовый револьвер, порох и патроны. Предварительно установлено, что оружие и часть боеприпасов хранились законно, на остальную часть патронов документов у мужчины не было. В связи с этим полицейские подготовили материалы о нарушении законодательства в сфере их оборота.

Изъятое оружие было передано контролирующим органам, «которыми будет принято решение об их конфискации и аннулировании разрешительных документов на них», уточнили в МВД. «Стрелка» передали специализированной бригаде медиков, сейчас он находится в лечебном учреждении.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте