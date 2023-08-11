Ученый: наличие генплана в Сочи прекратит хаотическое разрытие территорий

Наличие генерального плана в Сочи прекратит хаотические застройки, разрытие территорий, использование разных территорий по классу, не по назначению, считает заведующий сектором истории и археологии Субтропического научного центра Российской академии наук Андрей Кизилов.

«Отсутствие границ исторического поселения приводит к потере памятников историко-культурного наследия. Появление границ будет обуславливать определенную степень сохранности многих объектов»,— отмечает ученый.

Новый Генеральный план Сочи определит главные направления развития курорта до 2044 года. Принять градостроительный документ, который определит развитие курорта до 2044 года, планируется уже осенью 2023 года.

Ранее из проекта генплана Сочи предложили исключить строительство нескольких объектов, создающих угрозы уникальному биоразнообразию Кавказского биосферного заповедника и Сочинского нацпарка.

Тат Гаспарян

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